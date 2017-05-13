Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'da uçuruma yuvarlanan yolcu midibüste İzmir'in Buca ilçesinde Anneler Günü kapsamında organize edilen gezi kapsamında Marmaris'e giden kadın ve çocukların bulunduğu belirtildi. Muğla-Antalya kara yolu Sakargeçidi mevkisindeki kazada uçuruma yuvarlanan midibüsün hareket ettiği Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki Yaylacık Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar eğitim Kültür Dayanışma Derneği önünde hareketlilik yaşanıyor. Kazada hayatını kaybedenlerin ismini öğrenmek için dernek binasına gelen vatandaşlar, büyük üzüntü yaşıyor. Alınan bilgiye göre, Yaylacık ve Gaziler mahallelerinden kadınların her yıl kendi aralarında organize ettiği geziler kapsamında bu yıl Marmaris'e tur düzenlendi. Anneler Günü kapsamında düzenlenen gezide kadın ve çocukların bulunduğu 2 midibüs, dernek önünden Sabah saatlerinde hareket etti. Buca Kaymakamlığında oluşturulan kriz masasında vatandaşlara kazayla ilgili bilgilendirme yapılıyor. Öte yandan Muğla'ya gitmek üzere de kaymakamlık önünden bir otobüsün hareket edileceği belirtildi.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, açıklamada, Muğla'dan gelen haberlerin çok kötü olduğunu, çok üzgün olduklarını dile getirdi. Yaylacık Mahallesi'nde daha önce de turlar düzenleyen bir kadının girişimiyle bir araya gelen kadınların 2 midibüsle yola çıktığını anlatan Piriştina, "Vatandaşlar endişe içinde yakınlarından haber almaya çalışıyor. Bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Otobüste kimler vardı, öğrenme çabası içindeyiz. Başımız sağ olsun" dedi. Öte yandan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız da Yaylacık'taki derneğe giderek burada toplanan vatandaşlara başsağlığı dileklerini iletti. Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 23 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.