Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimi annelerin çocuklarını sokağa bıraktığını dile getiren Der, “Bazıları doğuruyor sokağa bırakıyorlar, ben onları kınıyorum. Ben çocuklarım ile çok mutluyum onları çok seviyorum, çiçekler gibi bakıyorum” dedi.Bağcılar’da yaşayan Aydın ve Habibe Der çiftinin doğuştan yürüme engelli 3 çocuğu mutluluklarına engel olmadı. Der çifti, en büyüğü 39 yaşında olan İbrahim, 35 yaşındaki Sinan ve en küçüğü 25 yaşında olan Yasemin ile yıllardır hayata tutunmaya çalışıyor. 64 yaşındaki Aydın ve 60 yaşındaki eşi Habibe Der, üçü de doğuştan yürüme engelli olan çocukları için uzun yıllar tedavi imkanları aradı. Çocuklarının engeline çare bulamayan yaşlı çift, bir yandan 3 çocuğunun birden yürüyemeyeceğinin acısını yaşarken bir yandan da onların hayata tutunabilmeleri için ömürlerini çocuklarının bakımına adadı. 3 kardeşin kullandığı tekerlekli sandalyeler akülü olmasa da ailenin en büyük yardımcısı oldu. Ancak yaşlı çiftin evlerinin çok dar olması nedeniyle çocukların tekerlekli sandalyelerde hareket edecek alanları olmadığından dolayı her adımlarını çocuklarıyla birlikte atıyorlar.



Anne Habibe Der’in büyük oğlu İbrahim’i yatağından salona taşıdığı sırada oğlunun hem annesinin hem de kendi hayatının zorluğunu ifade ettiği, “İbrahim’in hayatı zorlu böyle” cümlesi ise yürekleri burktu. Yıllardır en büyüğü 39 yaşında olan çocuklarının bakımıyla bıkmadan usanmadan sevgiyle ilgilenen Habibe Der’in anneliği tüm annelere örnek oldu. Artık çocuklarını taşırken güçlük çektiğini belirten anne Habibe Der, çocuklarının tekerlekli sandalyelerini kullanabilecekleri geniş bir evde oturmayı hayal ettiğini dile getirdi.



Engelliler Sarayı’nda hayata tutundular



Yürüme engelli 3 kardeş, 6 yıldır Bağcılar Belediyesi Engelli Sarayı’nda çeşitli derslere katılarak hem el hem hareket kabiliyetlerini kaybetmemek için uğraştı. Evleri çok dar olduğu için hareket edemeyen 3 kardeşin engelli sarayına geldiğinde yaşadığı mutluluk ise görülmeye değerdi.Engellerine inat hayata gülen gözlerle bakan 3 kardeş yalnızca havuza girdiklerinde başkalarından yardım almadan hareket etti. Kardeşlerin en büyüğü Sinan ise saraydaki mutluluğunu "Burası on numara bir yer" sözleriyle ifade etti. 3 kardeşin de yürüme engelli ve bakıma muhtaç olması sebebiyle sürekli olarak çocuklarıyla ilgilenmek zorunda kalan anne ve baba hayatlarında hiç tatile gidemedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de cefakar anne ve ailesine Anneler Günü dolayısıyla tatil hediye etti. Anne Habibe Der, tatile gidip zahmetsiz bir şekilde hazır yemek yiyeceğini anlatırken gözlerinin dolmasına engel olamadı. Annenin yürüyemeyen 3 çocuğuna bıkmadan, usanmadan yıllarca sevgiyle bakması ise tüm annelere en güzel Anneler Günü mesajı oldu.



“Ben çocuklarıma severek bakıyorum”



Çocuklarının Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim almasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Anne Habibe Der, “Her anı zor, yatırmak, kaldırmak, getirmek, pişirip yedirmek hepsi zor kolay bir şey yok. Ben çocuklarımı severek bakıyorum. Beni her gün evimden alıyor, götürüyor, getiriyor ben bir gün saraya gitmesem Bağcılar Belediyesi haberim olsun dedi. Yani sorumluyuz oraya bildireceğiz babam yapmaz, kardeşim yapmaz Allah razı olsun Başbakanımızdan da Bağcılar Belediye Başkanımızdan da” ifadelerini kullandı.

Kimi annelerin çocuklarını sokağa bıraktığını dile getiren Der, “Bazıları doğuruyor sokağa bırakıyorlar, ben onları kınıyorum. Ben çocuklarım ile çok mutluyum onları çok seviyorum, çiçekler gibi bakıyorum” dedi.Bağcılar’da yaşayan Aydın ve Habibe Der çiftinin doğuştan yürüme engelli 3 çocuğu mutluluklarına engel olmadı. Der çifti, en büyüğü 39 yaşında olan İbrahim, 35 yaşındaki Sinan ve en küçüğü 25 yaşında olan Yasemin ile yıllardır hayata tutunmaya çalışıyor. 64 yaşındaki Aydın ve 60 yaşındaki eşi Habibe Der, üçü de doğuştan yürüme engelli olan çocukları için uzun yıllar tedavi imkanları aradı. Çocuklarının engeline çare bulamayan yaşlı çift, bir yandan 3 çocuğunun birden yürüyemeyeceğinin acısını yaşarken bir yandan da onların hayata tutunabilmeleri için ömürlerini çocuklarının bakımına adadı. 3 kardeşin kullandığı tekerlekli sandalyeler akülü olmasa da ailenin en büyük yardımcısı oldu. Ancak yaşlı çiftin evlerinin çok dar olması nedeniyle çocukların tekerlekli sandalyelerde hareket edecek alanları olmadığından dolayı her adımlarını çocuklarıyla birlikte atıyorlar.



Anne Habibe Der’in büyük oğlu İbrahim’i yatağından salona taşıdığı sırada oğlunun hem annesinin hem de kendi hayatının zorluğunu ifade ettiği, “İbrahim’in hayatı zorlu böyle” cümlesi ise yürekleri burktu. Yıllardır en büyüğü 39 yaşında olan çocuklarının bakımıyla bıkmadan usanmadan sevgiyle ilgilenen Habibe Der’in anneliği tüm annelere örnek oldu. Artık çocuklarını taşırken güçlük çektiğini belirten anne Habibe Der, çocuklarının tekerlekli sandalyelerini kullanabilecekleri geniş bir evde oturmayı hayal ettiğini dile getirdi.



Engelliler Sarayı’nda hayata tutundular



Yürüme engelli 3 kardeş, 6 yıldır Bağcılar Belediyesi Engelli Sarayı’nda çeşitli derslere katılarak hem el hem hareket kabiliyetlerini kaybetmemek için uğraştı. Evleri çok dar olduğu için hareket edemeyen 3 kardeşin engelli sarayına geldiğinde yaşadığı mutluluk ise görülmeye değerdi.Engellerine inat hayata gülen gözlerle bakan 3 kardeş yalnızca havuza girdiklerinde başkalarından yardım almadan hareket etti. Kardeşlerin en büyüğü Sinan ise saraydaki mutluluğunu "Burası on numara bir yer" sözleriyle ifade etti. 3 kardeşin de yürüme engelli ve bakıma muhtaç olması sebebiyle sürekli olarak çocuklarıyla ilgilenmek zorunda kalan anne ve baba hayatlarında hiç tatile gidemedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de cefakar anne ve ailesine Anneler Günü dolayısıyla tatil hediye etti. Anne Habibe Der, tatile gidip zahmetsiz bir şekilde hazır yemek yiyeceğini anlatırken gözlerinin dolmasına engel olamadı. Annenin yürüyemeyen 3 çocuğuna bıkmadan, usanmadan yıllarca sevgiyle bakması ise tüm annelere en güzel Anneler Günü mesajı oldu.



“Ben çocuklarıma severek bakıyorum”



Çocuklarının Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim almasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Anne Habibe Der, “Her anı zor, yatırmak, kaldırmak, getirmek, pişirip yedirmek hepsi zor kolay bir şey yok. Ben çocuklarımı severek bakıyorum. Beni her gün evimden alıyor, götürüyor, getiriyor ben bir gün saraya gitmesem Bağcılar Belediyesi haberim olsun dedi. Yani sorumluyuz oraya bildireceğiz babam yapmaz, kardeşim yapmaz Allah razı olsun Başbakanımızdan da Bağcılar Belediye Başkanımızdan da” ifadelerini kullandı.