Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; DEAŞ terör örgütüne mensup olduğu ileri sürülen Tolga K., Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Yeni Sanayi Sitesindeki iş yerine yapılan baskın sonucunda gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edilen Tolga K’nın sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP’nin kurucu Alparslan Türkeş’e hakaret ettiği ileri sürüldü.