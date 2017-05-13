Edinilen bilgiye göre, olay, sabaha karşı Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Nazım Güler'e ait tek katlı evde çıkan yangına Kilimli Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmalarının ardından söndürülebildi. Eve giren ekipler Nazım Güler'in cansız bedenine ulaştı. Güler'in cesedi otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Güler'in ailesinin il dışında olduğu öğrenilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Tek katlı evde yangın çıktı, 1 kişi öldü
13.05.2017 - 17:14 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında 55 yaşındaki ev sahibi yaşamını yitirdi.
Etiketler : zonguldak,yangın,haberler,Nazım Güler,
473153 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473153.aspx
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