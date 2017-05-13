Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, sabaha karşı Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Nazım Güler'e ait tek katlı evde çıkan yangına Kilimli Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmalarının ardından söndürülebildi. Eve giren ekipler Nazım Güler'in cansız bedenine ulaştı. Güler'in cesedi otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Güler'in ailesinin il dışında olduğu öğrenilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.