Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 30'u kadın yaklaşık 300 polis, meslektaşlarıyla toplumsal olaylara müdahale ediyor, izinsiz gösterileri önlüyor. Asayiş polisinin yetersiz kaldığı operasyonlara da destek veren çevik kuvvet polisi, görevlerinde başarılı olmak ve yaklaşık 10 kiloluk yeleklerle olaylara anında müdahale edebilmek için her gün antrenman yapıyor, hareket kabiliyetlerini yüksek tutuyor.

Şubede görevli 10 yıllık polis memuru Sezen Çınar, Hakkari'deki başarılı çalışmaları dolayısıyla çevik kuvvetin "Dişi Rambo"su olarak anılan 2 çocuk annesi Melek Kaplan ve meslektaşlarına savunma eğitimi veren Songül Karabulut'un bir gününü, Anadolu Ajansı ekibi görüntüledi.

Sabah erken saatlerde kalkarak, bir yaşındaki bebeğinin bakımını yapan, 6 yaşındaki kızının saçlarını tarayan Melek Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin desteğiyle polis olduğunu söyledi.

Polislik mesleğinin sevilmeden yapılamayacağını belirten Kaplan, görevlerinin bitiş saatinin hiçbir zaman belli olmadığını dile getirdi. Anneliğin polislikten daha zor olduğunu anlatan Kaplan, "Her gün sabah erkenden kalkıyorum, bir yaşındaki kızımın altını değiştiriyorum, Zeynep'imin saçını tarıyorum. Eğer uyuyorlarsa öpüyorum, kokluyorum, çıkıyorum." dedi.

Mesleği için anneliğinden fedakarlık etmek zorunda kaldığını, her zaman hazır kuvvet olarak yoğun tempoyla çalıştıklarını vurgulayan Kaplan, "Görevlerdeyken çocuklarım burnumda tütüyor, iki çocuk olunca yükü daha da ağırlaştı. Eşim ve kayınvalidem çok destek oluyor. Bu meslekte duygusal olmamak lazım, değilse her günümüz ağlamakla geçer. Görevdeyken anne-çocuk görüyorsun, 'Şimdi gezmek vardı çocuğunla' diyorsun ama görev daha önemli." diye konuştu.

"Bize 'En çevik' anneler diyorlar"



Daha önce Şırnak'ta görev yapan Sezen Çınar da ilkokuldayken öğretmeninin yaptığı anketlerde polislik mesleğini işaretlediğini ve polis olduğunu hayal ederek resimler çizdiğini belirtti. Zor olmasına rağmen mesleğine aşık olduğunu anlatan Çınar, "Kadın olmanın verdiği ayrı bir zorluk oluyor. Dışarıda görev yapan bir birimiz, bir de anneyiz." dedi.

Anne olmanın da zorluğu bulunduğunu, gece yarısı göreve çağrılabildiklerini dile getiren Çınar, görev yüzünden çoğu zaman çocuğunu uyurken bıraktığını, döndüğünde de uyurken bulduğunu anlattı.

"Her sabah üniformamızı giyerken, palaskamızı takarken şükrediyoruz." diyen Çınar, vatan ve bayrak aşkı nedeniyle zorlukları göğüslemenin kolay olduğunu belirtti. Vatanı, kızını korur gibi koruduğunu ifade eden Çınar, şunları kaydetti:

"Bu mesleğin zorlukları fazla. Bize 'En çevik' anneler diyorlar. Sokakta çocuklar bile 'Çevik kuvvet sokaklarda, yatamaz hiç yataklarda" diye söylüyor. O sevgiyi halktan gördüğümüz zaman yorgunluğumuzu unutuyoruz. Eğer gittiğimiz görevlerde müdahale olacaksa adeta birbirimize kenetleniriz, hiç ayrılmalıyız. Çevik kuvvet bir bütün, biz ayrılamayız. Çevik, hızlı olmak için de sürekli spor yapıyoruz, beslenmemize dikkat ediyoruz. Eğer o gün görevimiz yoksa eşofmanlarımızı giyip bahçede spor yapıyoruz."

"Kızımın saçını akşamdan yapıyorum"



Songül Karabulut, zorluklarını bilerek polislik mesleğini seçtiğini, meslektaşlarına savunma taktikleri eğitimi de verdiğini aktardı.

Daha çok toplumsal olaylara gittiklerini ve amaçlarının vatandaşları korumak olduğunu ifade eden Karabulut, İstanbul'da görevdeyken defalarca kaldırımlarda sabahladıklarını dile getirdi. Şırnak'ta kızını 1,5 yaşındayken okula vermek zorunda kaldığına değinen Karabulut, "Erken saatlerdeki görev için gece mesaj atıyorlar, sabaha karşı görüyorsun gece uykuları haram oluyor. Annesin iki çocuğun var, gece uykusu yok. Mesleğimiz zor ama seviyoruz." dedi.

Okula giden kızının saçını akşamdan yapmak zorunda kaldığını belirten Karabulut, oğlu sabahları uyandığında arkasından ağladığını, uyanmasın diye özen gösterdiğini dile getirdi.