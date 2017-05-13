Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde zorlu görevleri başarıyla üstlenen kadın komutanlar, annelik vazifesini de fedakarca yerine getiriyor.

Jandarma Üstçavuş Bahar Munise Doğan da o annelerden biri. 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2017) Jandarma Genel Komutanlığı standında da görev alan Üstçavuş Doğan, AA muhabirine, mesleğinin çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Doğan, üniversite eğitimini yerel yönetimler alanında aldığını, öğrenimi sonrası hayalinin peşinden giderek jandarma olabilmek için sınavlara girdiğini anlattı.

Zorlu görevleri yürütürken birçok konuda hayatından ödün vermek zorunda kalacağını bile bile mesleğini seçtiğini ifade eden Doğan, jandarma üniformasını giymekten şeref ve onur duyduğunu dile getirdi.

Evli olduğunu ve Umay Eyşan adında 2,5 yaşında bir çocuğu bulunduğunu belirten Doğan, "Benim durumumda olan çok sayıda arkadaşım var. Mesleğimiz gereği bazen uzun süreli görevlerimiz oluyor. Ev işleriyle çok fazla ilgilenemiyoruz. Bir anne olarak çocuğumu bazen günlerce göremiyorum. Kızım her sabah 'işe gitme' diye ağlıyor. Onu çok özlüyorum ama vatanımıza bu şekilde hizmet etmek de bana mutluluk veriyor, ayrılığa bu nedenle dayanıyorum. Annelik görevimi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Doğan, mesleğiyle anneliğin bir arada yürütülmesinin zorluğuna işaret ederek, "Annelik görevi her meslekten üstün. Mesleğimi de çok seviyorum." ifadesini kullandı.

"Bu mesleği yapmaktan mutluluk duyuyorum"



Doğan, mesleğinin bir kadın için pek çok zorluğu bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Nöbetlerimiz oluyor. Asayiş kısmında her türlü insanla muhatap olabiliyoruz. Bir kadının bu zorluklara katlanabilmesi için gerçekten mesleğini çok sevmesi lazım. Ben bütün yaşadığım zorluklara ve çocuğumu evde bırakmama rağmen vatanımız için bu mesleği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum."