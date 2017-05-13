Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza, Erek Mahallesi Karayaka Bulvarında meydana geldi. Organize Sanayi Kavşağında 60 EJ 229 plakalı Ekrem Çakır (43) yönetimindeki motosiklete aynı istikamette seyreden Nurcan Erdönmez'ün (46) kullandığı otomobil çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ekrem Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletin arkasında oturan kızı Leyla Çakır (15) yaralandı. Yaralı Leyla Çakır ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Otomobil sürücüsü Nurcan Erdönmez gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.