Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 yıldır görev yapan Mehtap Er, hastalarıyla kurduğu ilişki ve ortaya koyduğu ebe profiliyle dikkati çekiyor. Evli 2 çocuk annesi Er'in mesaisinin büyük bölümü doğumhanede geçiyor.

1994'ten beri birçok bebeğin dünyaya gözlerini açmasına tanıklık eden Er, sayısını hatırlayamadığı doğumları en başından beri kayıt altına almadığı için pişmanlık duyuyor. Mesleğini çok seven İzmirli ebe, hastaları ve doğumlarında bulunduğu çocuklar ile iletişimini kesmiyor. Er, dünyaya getirttiği yaklaşık 100 çocukla görüşüyor.

Zaman zaman çocukları evlerinde ziyaret eden Er, onları bazen de hastanede misafir ediyor. Aileler ile de güzel bir sinerji yakalayan ebe Er'in en büyük mutluluğu ise bebeklikten çocukluğa, ergenlikten gençliğe adım atan çocukların bu süreçteki gelişimi. Buluştuklarında çocukların en merak ettiği şey ise doğum anlarına ilişkin anılar oluyor.

Buluşmalarda "Ebe anne" veya "cici anne" diye hitap edilen Er, görüştüğü çocukları ve ailelerini büyük bir şenlikte bir araya getirmenin planlarını yapıyor.