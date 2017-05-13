Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kentte huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyon düzenledi. Otobüs terminalinde ve kentin değişik noktalarında düzenlenen operasyonlarda 330 polis memuru görev aldı. Toplam 304 kişi sorgulanırken 52 iş yerinde arama yapıldı. 4 iş yerinde yapılan aramada kanununa aykırı biçimde satılan biri tabanca görünümlü 223 bıçağa el konuldu. Ayrıca bir taksi içerisinde ise balta ele geçirildi. Satışı yasak olan alet bulunduran işyerleri hakkında işlem yapıldı.