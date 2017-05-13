Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bayındır’da Ağustos 2016’dan bu yana kayıp olan Kadriye Gündeş’in babası ve amcası tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Baba Ercan Gündeş, anne Necla Gündeş ve amca Ergün Gündeş ile ismi açıklanmayan bir şahıs daha jandarma tarafından gözaltına alındı. Yukarı Furunlu Mahallesi'nde bir arazide gömülü olduğu iddia edilen Kadriye’nin mezarını bu sabah Bayındır Cumhuriyet Başsavcısı ve yetkililerle olay yerine giden annesi de gösteremedi. Arazide bir süre dolanan anne Necla Gündeş, yetkililere kafasının karışık olduğunu ifade etti.

2 aylık hamileydi

İddiaya göre, geçen sene av tüfeğiyle intihar eden 65 yaşındaki mahalle bakkalı Mehmet Liv’in cesedi Kadriye’nin en son görüldüğü yere yakın bir yerde bulunmuş ve genç kızla ilişkisi olduğu öne sürülmüştü. 25 Ağustos’ta, iki kardeşiyle evden çıkan Kadriye Gündeş, evlerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan demiryolu yakınlarına geldiğinde kardeşlerini eve göndermiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Güvenlik güçlerine kızlarının kayıp olduğunu bildiren aile, ulusal bir televizyon kanalında bir programa katılmış ve Kadriye, Türkiye’nin dört bir yanında aranmaya başlamıştı. Genç kızın ortadan kaybolmadan bir süre önce annesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yapılan tahlil ve testleri sonucunda iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.