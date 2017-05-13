Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere 11 Mayıs 2017 tarihinde başlatılan operasyon sırasında yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Şehidin acı haberi Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı İlyaslar kırsal Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı.

ŞEHİDİN AİLESİ BÜYÜK ACI YAŞADI

Şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin annesi Alime ve babası Mehmet Elçin ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin eşi Elif büyük acı yaşadı.

ŞEHİDİN OĞULLARI GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Cenaze ilk olarak evin önüne getirilirken vatandaşlardan helallik alındı. Al bayrağa sarılı cenaze daha sonra İlyaslar köyündeki okulunun bahçesine götürülerek ikindi ezanı beklendi. Cenaze namazı için beklenirken, şehidin oğulları 2 yaşındaki Alperen ve 3 yaşındaki Metehan, cenazeye katılanları gözyaşına boğdu.

HER ŞEYDEN HABERSİZ ÇOCUK PARKINDA OYNADILAR

Olup bitenden habersiz minik çocuklar şehit babalarının tabutunu severken, daha sonra okul bahçesinde bulunan çocuk parkında oyuna daldı. Al bayraklı tabutun arkasında şehidin çocuklarının kaydıraktan kaymasını ve salıncakta sallanmasını izleyenlerin yürekleri dağlandı.

Şehidin cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile köy kabristanına defnedildi.