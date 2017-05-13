Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM otoyolunun İstanbul-Ankara istikametinde akşam üzeri TIR ve minibüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Gebze gişeler mevkiinde meydana gelen kazada Sabiha Gökcen Hava alanında çalışan personelleri taşıyan servis aracı seyir halindeyken bir TIR'a arkadan çarptı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kaza sonrasında arkadan gelen başka bir TIR da servis aracına carptı.

İki TIR'ın arasında kalan servis aracına itfaye ve saglık ekipleri müdahale ediyor.

Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, araçta sdıkışan işçilerin kurtarılmasına çalışılıyor.

TEM'DE TRAFİK DURDU

Kazanın ardından TEM otoyolunda traik durdu. Olay yerine ambulans ve itfaiyenin sevk edilmesinin ardından ise Ankara istikametine doğru bir şerit açıldı. TEM otoyolu İstanbul-Ankara istikametinde trafik halen tek şeritten verilebiliyor.