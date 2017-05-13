Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayındır’da Ağustos 2016’dan bu yana kayıp olan Kadriye Gündeş’in babası ve amcası tarafından öldürüldüğü iddia edildi.



Baba Ercan Gündeş, anne Necla Gündeş ve amca Ergün Gündeş ile ismi açıklanmayan bir şüpheli daha jandarma tarafından gözaltına alındı. Yukarı Furunlu mahallesinde bir arazide gömülü olduğu iddia edilen Kadriye’nin mezarını Bayındır Cumhuriyet Başsavcısı ve yetkililerle olay yerine giden annesi de gösteremedi. Arazide bir süre dolanan anne Necla Gündeş, yetkililere kafasının karışık olduğunu ifade etti.



2 AYLIK HAMİLEYDİ

İddiaya göre, geçen sene av tüfeğiyle intihar eden 65 yaşındaki mahalle bakkalı Mehmet Liv’in cesedi Kadriye’nin en son görüldüğü yere yakın bir yerde bulunmuş ve genç kızla ilişkisi olduğu öne sürülmüştü.



25 Ağustos’ta, iki kardeşiyle evden çıkan Kadriye Gündeş, evlerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan demiryolu yakınlarına geldiğinde kardeşlerini eve göndermiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.



Kadriye, Türkiye’nin dört bir yanında aranmaya başlamıştı. Genç kızın ortadan kaybolmadan bir süre önce annesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yapılan tahlil ve testleri sonucunda iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.