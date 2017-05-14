Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçen perşembe günü saat 18.00'de, kırsal Pınarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Patlar, evlerinin balkonunda oturan İpek ve kardeşi HASAN Can Kovan'a pompalı tüfekle 8 el ateş açtı. Başından ve göğsünden vurulan İpek Kovan ölürken, saçmaların isabet ettiği kardeşi Hasan Can Kovan ise yaralandı. Kaçan Patlar'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Emrah Patlar, polis ve Jandarmanın çalışmasıyla bu Sabah Köyceğiz'in Yeşilköy Mahallesi'nde, ormanlık alanda saklanırken, olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen Patlar'ın işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi. İpek Kovan ise bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.