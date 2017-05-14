Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Muğla Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla İzmir'e getiriliyor.

Cenazeler İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Buca Kaynaklar Mezarlığı Gasilhanesi ile Yenişehir Mahallesindeki Merkez Defin İşleri Gasilhanesine konuluyor.

- "Bir daha Anneler Günü kutlamayacağım"

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin yakınları cenazeler getirilişi sırasında sinir krizi geçirdi.

Cenazesi Buca Kaynaklar Mezarlığı Gasilhanesi'ne konulan Leman Kılıç'ın yakını Yeter Taşdemir, "Bir daha Anneler Günü kutlamayacağım." diyerek ağladı.

Zeynep Öksüz'ün kız kardeşi de "Benim ablam Buca'nın en iyisiydi." diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze sahiplerine 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Marmaris'de gerçekleştirilecek Anneler Günü etkinliğine katılmak için dün İzmir'in Buca ilçesinden yola çıkan midibüs, Muğla'da uçurumdan devrilmiş kazada 24 kişi hayatı kaybetmiş 10 kişi de yaralanmıştı.