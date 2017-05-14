Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piknik yapmak amacıyla dün akşam 17:00 sularında Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan Halgent şelalesine giden 6 öğrenci, havanın kararmasının ardından dönüş yolunda kayboldu.

Dağda mahsur kalan öğrenciler, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Öğrencilerin cep telefonlarından gönderdikleri konumu takip eden ekipler, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından öğrencilere ulaştı.

Kurtarılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, mahsur kalan öğrencilerin bazı kıyafetlerini yakarak ısınmaya çalıştıkları ve yabani hayvan seslerini duyarak kayalık alana saklandıkları öğrenildi.