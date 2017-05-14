Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polislerden 2 çocuk annesi Melek Kaplan, “Görevlerdeyken çocuklarım burnumda tütüyor” diyor. Toplumsal olaylara müdahalede görevli Sezen Çınar ise: “Asıl evde çevik olmak gerekiyor. Görev bittikten sonra eve koşuyorum, bebeğimin kokusunu içime çekince günün bütün yorgunluğunu unutuyorum” şeklinde konuştu. Meslektaşlarına savunma eğitimi veren Songül Karabulut da, “Okula giden kızımın saçını akşamdan yapıyorum. Sabahları oğlum arkamdan ağlamasın diye uyandırmamak için özen gösteriyorum” ifadelerini kullandı.



Melek Kaplan



Songül Karabulut



Sezen Çınar