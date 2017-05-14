Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ablası Nesrin’in, anneleri ölünce kendisine annelik yaptığını belirten 32 yaşındaki Nihal Tepedeldiren “Ablam şimdi de oğluma annelik yaptı, onu yeniden hayata bağladı. Minnettarım” dedi. Yeğeni için neşter altına yatmaktan çekinmeyen teyze Karpat, “Aynı şeyleri ben yaşasam kız kardeşim de yapardı” dedi. İZMİR