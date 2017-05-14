Ablası Nesrin’in, anneleri ölünce kendisine annelik yaptığını belirten 32 yaşındaki Nihal Tepedeldiren “Ablam şimdi de oğluma annelik yaptı, onu yeniden hayata bağladı. Minnettarım” dedi. Yeğeni için neşter altına yatmaktan çekinmeyen teyze Karpat, “Aynı şeyleri ben yaşasam kız kardeşim de yapardı” dedi. İZMİR
5 aylık yeğenine karaciğerini verdi
14.05.2017 - 06:59 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 06:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Safra kanalları yokluğu sebebiyle karaciğer nakli olması gereken 5 aylık Cantuğ Tepedeldiren’in imdadına, İstanbul’da yaşayan teyzesi 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Nesrin Karpat yetişti.
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473261 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473261.aspx
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