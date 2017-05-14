Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrumlu er Kemal Güntek, dürbünle denizi gözlemlerken sırtına bir el dokundu. Arkasını dönünce karşısında annesini gören Güntek, şaşkına döndü. Şefika Güntek “Bu en güzel Anneler Günü hediyem” dedi. Rütbeli konukları karşılamak için bekleyen Ferhat Çam isimli asker ise, arabadan annesi 52 yaşındaki Aysel Çam ve ailesi çıkınca gözlerine inanamadı. Silahla nöbet tutan Mehmetçik Samet Zeki’nin de omzuna bir el dokundu. Arkasına bakmayan er Zeki, komutanlarının “geriye dön” talimatıyla karşısında annesini buldu. İZMİR AA