Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Yaylacık ve Gaziler mahallelerinde oturan kadınlar, her yıl organize ettikleri geziler gibi bu sene de Anneler Günü kapsamında Marmaris’e tur düzenledi. Gezide kadın ve çocukların bulunduğu 6 araç, Yaylacık Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği önünden dün sabah saatlerinde hareket etti. Konvoy, Muğla-Marmaris kara yolunun Sakar Geçidi rampasına geldiğinde iddiaya göre, Armağan Serttaş yönetimindeki midibüsün freni boşaldı. Keskin virajların bulunduğu rampada sürücünün kontrolünü kaybettiği midibüs hızla yol almaya başladı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda yaklaşık 20 metreden alt yola uçan araç, otomobilin üzerine düştü. Feci kazada can pazarı yaşanırken, midibüsün içindekiler etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine 15 ambulans, 3 AFAD, 1 UMKE, çok sayıda polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ardından destek için çevre kentlerden de ambulanslar bölgeye çağrıldı. Kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 2’si çocuk 10 yaralı da Muğla ve Marmaris’teki hastanelere götürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Muğla Valisi Amir Çiçek “Kazanın fren patlaması sonucu meydana geldiği yönündeki iddialar araştırılıyor” şeklinde konuştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise “2003 model bir araçla 30 kişi kapasitesi olan bir araçla şoförle birlikte 34 kişilik bir yolcu var” dedi. Buca Kaymakamlığı’nda da aileleri bilgilendirmek üzere kriz masası oluşturuldu. Öte yandan gruptaki diğer araçlardan 3’ünün önde, iki aracın da kaza yapan midibüsün arkasından geldiği kaydedildi. Turu organize eden Murat Ceylan’ın eşi Nazlı Ceylan’ın Aydın Çine’deki molada diğer midibüsten inerek, kaza yapan araca bindiği ve hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazada ölenlerin isimleri şöyle: Armağan Sertbaş, Fatma Sevindik, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Nesrin Öksüz, Habil Güler, Mükerrem Salcan, Ayşe Nur Namlıarkan, Hatice Güllü, Selda Altay, Serpil Kaldırımcı, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Melisa Şele, Feray Akın, Zübeyde Çalık, Gülüzar Kılıç, Leman Kılıç, Cemile Sönmez, Münire Güler, Fermudiye Ay, Leyla Konakçı, Zeynep Öksüz ve Sultan Karadağ.



Çift, kazadan önce bu fotoğrafı çektirmiş.

ERDOĞAN: Gerekli tedbir süratle alınsın

Çin’in başkenti Pekin’e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acı kazayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından dolayı fevkalade müteessirim. Kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.