Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Der çifti, en büyüğü 39 yaşında olan İbrahim, 35 yaşındaki Sinan ve en küçüğü 25 yaşında olan Yasemin ile yıllardır hayata tutunmaya çalışıyor. 64 yaşındaki Aydın ve 60 yaşındaki eşi Habibe Der, üçü de doğuştan yürüme engelli olan çocukları için uzun yıllar tedavi imkanları aradı. Çocuklarının engeline çare bulamayan yaşlı çift, bir yandan 3 çocuğunun birden yürüyemeyeceğinin acısını yaşarken bir yandan da onların hayata tutunabilmeleri için ömürlerini çocuklarının bakımına adadı. Yıllardır çocuklarının eli ayağı olan, hayat ışığı olan, onların bakımıyla bıkmadan usanmadan sevgiyle ilgilenen Habibe Der’in anneliği bütün annelere örnek oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cefâkar anne ve ailesine Anneler Günü dolayısıyla tatil hediye etti. Hayatında hiç tatil yapmamış olan anne Habibe Der, tatile gidip zahmetsiz bir şekilde hazır yemek yiyeceğini anlatırken gözlerinin dolmasına engel olamadı. Kendilerini Engelli Sarayı’nda ağırlayan ve sosyal aktivite imkanı sunan Bağcılar Belediyesi’ne teşekkür eden Habibe Der, “Beni Bağcılar’da yılın annesi seçtiler. Bazıları doğurup sokağa bırakıyor, ben onları kınıyorum. Ben çocuklarımla çok mutluyum, onları çok seviyorum, çiçekler gibi bakıyorum” dedi.

Hasibe Karadağ

A.Faruk Sarıkoç İHA