Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selim'de yaşayan demir ailesi alışveriş ve gemek amacıyla Kars merkezine geldi. Bir süre gezen Demir ailesi akşam üzeri evlerine gidecekleri sırada ihtiyaçları olan büyük bir kazan satın aldı. Baba Ahmet Demir, çocukları 2.5 yaşındaki Melisa ile 1 yaşındaki Umutcan kazanın içine koyup, eşi ile birlikte kulplarından tutarak ilçe minibüsünün kalktığı yere kadar vatandaşların ilginç bakışları arasında taşıdı. Çocuklarını oyun amaçlı kazana koyduklarını söyleyen Baba Demir, "Böylelikle hem biz rahat bir yolculuk yaptık hem de çocuklar büyük zevk aldılar" dedi.



