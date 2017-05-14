Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova İlçesi Keçili Mahallesi'nde şüphe üzerine bir araç durdurdu. Durdurulan araç ve durdurulduğu bölgedeki arazide yapılan aramada 3 bin 500 kilo kaçak çay ele geçirildi. Hakkari Valiliği soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.