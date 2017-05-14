İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova İlçesi Keçili Mahallesi'nde şüphe üzerine bir araç durdurdu. Durdurulan araç ve durdurulduğu bölgedeki arazide yapılan aramada 3 bin 500 kilo kaçak çay ele geçirildi. Hakkari Valiliği soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Yüksekova'da 35 ton kaçak çay ele geçirildi
14.05.2017 - 10:29 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 3.5 ton kaçak çay ele geçirildi.
Etiketler : hakkari,çay,kaçak çay,haberler,
473307 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473307.aspx
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