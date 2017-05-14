Caddedeki başıboş atları gören bazı vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre yol kenarındaki yeşil otları yiyen iki at daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.
Sarıyer'de başıboş atlar caddeye indi
14.05.2017 - 10:43 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıyer'de sabah saatlerinde Haydar Aliev Caddesi'ne inen başıboş iki at trafiği tehlikeye düşürdü.
Caddedeki başıboş atları gören bazı vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre yol kenarındaki yeşil otları yiyen iki at daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.
Etiketler : sarıyer,at,haberler,
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