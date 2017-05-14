Alınan bilgilere göre, Erek Dağı’nın Bakraçlı Mahallesi’nin üst yamaçlarına uçkun bitkisi toplamaya çıkan 6 kişi mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin de desteğiyle UMKE ekipleri tarafından mahsur kalan Nurullah S., Faris Ö., Mesut Abdullah T., Naim Ş., Rıdvan İ. ve Emrah Y. kurtarıldı. Mahsur kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Dağda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
14.05.2017 - 11:05 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın İpekyolu ilçesinde uçkun bitkisi toplamak için çıktıkları Erek Dağı’nın eteklerinde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.
Etiketler : van,dağda mahsur kalanlar,kurtarıldı,haberler,
473317 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473317.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER