Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Erek Dağı’nın Bakraçlı Mahallesi’nin üst yamaçlarına uçkun bitkisi toplamaya çıkan 6 kişi mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin de desteğiyle UMKE ekipleri tarafından mahsur kalan Nurullah S., Faris Ö., Mesut Abdullah T., Naim Ş., Rıdvan İ. ve Emrah Y. kurtarıldı. Mahsur kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.