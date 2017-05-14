Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'da, yolcu midibüsünün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 24 kişinin cenazeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla İzmir'e getirilmeye başladı.Marmaris Karayolu'nun Sakar Geçidi rampasında bugün öğle saatlerinde meydana gelen tur midibüsü faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.



YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenazeler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla İzmir'e getirilmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Kaynaklar Mezarlığı Gasilhanesi ile Yenişehir Mahallesi'ndeki Merkez Defin İşleri Gasilhanesi'ne getirilen cenazeler, yarın defnedilmek üzere morga alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları cenazeler araçlardan indirildiği sırasında gözyaşlarına boğuldu.

FACİA NASIL YAŞANDI?

İzmir'den dün yola çıkan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 yolcuyu taşıyan, Armağan Serttaş yönetimindeki tur midibüsünün iddiaya göre freni boşaldı. Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi'nde keskin virajların bulunduğu rampada saat 12.10'da sürücünün kontrolünden çıkan midibüs giderek hızlandı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda 30 metreden yola savrulan midibüs, 35 AL 1645 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada midibüsten fırlayıp etrafa saçılanlar ve araçta sıkışanlar oldu. Muğla ve Marmaris'ten kaza yerine çok sayıda ambulans, 3 AFAD, 1 UMKE ekibi, belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste yaralanan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, Beyzanur Hano, Cahide Güler, Simge Sinur ve 10 aylık Nehir Sertbaş çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildekilerin yara almadan kurtulduklarını söyleyen Muğla Valisi Amir Çiçek, "Bu araç şirkete bağlı değil. Bildiğimiz ticari araç. Arkadaşlar kontrollerini yaptılar. Bir sıkıntı bulmadılar. Bir şirket değil de kişilerin kendilerinden kiralayarak sağladıkları bir araç" dedi.



ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Muğla'nın Marmaris ilçesindeki elim trafik kazasında, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından dolayı fevkalade müteessirim. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da birer mesaj yayımlayarak, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

ÖLÜM OTOBÜSÜNE MOLADA BİNMİŞ

Tur grubunun 6 araçla yola çıktığı kaydedildi. Kazada hayatını kaybeden Nazlı Ceylan'ın turu düzenleyenlerden biri olduğu öğrenildi. Ceylan'ın Aydın'da verilen molada diğer midibüsten inerek kaza yapan araca bindiği ifade edildi. Ceylan'ın eşi Murat Ceytlan'ın da minibüsü olduğu ancak tura katılmadığı bildirildi.Turun hareket noktası olan Buca'daki Yaylacık Mahallesi'ne acı haber düştü. Daha çok Balkan göçmenlerinin yaşadığı mahallede, kazada hayatını kaybedenlerin üyesi olduğu Yaylacık Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği önünde kalabalık toplandı. Gözyaşları içinde yakınlarından bilgi almaya çalıştılar. Dernek Başkanı Ali Kara, turu iki kişinin organize ettiğini söyleyerek, "Kasaplar Meydanı'ndan erken saatlerde iki midibüs hareket etmiş. Her hafta böyle gezi düzenleyip günübirlik gidiyorlardı. Aralarında üyelerimiz de var. Hepsi mahallelimizdi" dedi.

Yaylacık Mahallesi Muhtarı Necdet Demirel ise Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı: "Bu bir firmanın yaptığı tur değil. Daha önce de eşimle gitmiştik. Eşim bu gezi için de yazıldı. Ben gitme dedim, vazgeçti. Akyaka'ya gidiyorlardı. Hanımlar her hafta böyle bir tur düzenleyip sabah gidip akşam dönüyordu. Bu hafta da Anneler Günü münasebetiyle düzenlediler. Çok üzgünüz."