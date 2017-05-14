Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Keçili Mahallesi’nde görevlilerimizce şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve aracın bulunduğu arazide yapılan aramada, 3 bin 500 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
PKK’nın finans kaynağına darbe
14.05.2017 - 11:20 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 500 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Etiketler : hakkari,yüksekova,haberler,pkk,
473326 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473326.aspx
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