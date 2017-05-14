Yangın, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin mutfağında bulunan mutfak tüpünün alev almasıyla yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler tarafından 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle evdeki eşya yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.
Suriyelilerin yaşadığı evde yangın çıktı
14.05.2017 - 11:49 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da, Suriyeliler'in yaşadığı tek katlı evde mutfak tüpünün alev almasıyla çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evde hasar meydana geldi.
Etiketler : adıyaman,haberler,yangın,suriyeli,
473329 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473329.aspx
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