Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin mutfağında bulunan mutfak tüpünün alev almasıyla yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler tarafından 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle evdeki eşya yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.