Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye eri olarak çalışan Betül Ağar ve Osman Bozoğlan, Gaziantep’te düzenlenen merasim ile dünya evine girdi. İtfaiyeci çiftin mesai arkadaşları, sürpriz yaparak, gelin arabası olarak itfaiye aracını süsledi. Yangına gider gibi sirenleri açık bir şekilde şehir turu atan çift, düğün salonuna da itfaiye aracıyla geldi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında araçtan inen çift, alkışlarla karşılandı.

Çift, düğün gününe kadar itfaiye aracından haberlerinin olmadığını belirtirken, mesai arkadaşları ve müdürlerinin bir jesti olduğunu ifade etti. Çift, birbirleriyle İtfaiye Daire Başkanlığında tanışarak evlenme kararı aldıklarını sözlerine ekleyerek, yapılan gelin arabası sürprizi için tüm mesai arkadaşları, amir ve müdürlerine teşekkür etti.

Çift, gerçekleştirilen düğün merasimi ile dünya evine girdi.