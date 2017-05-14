Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar ve 13 Mayıs 2017 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde, il merkezine bağlı Doğruyol köyü kırsalında arazide gizlenmiş vaziyette zeytinyağı tenekeleri içerisinde, mazotla zenginleştirilmiş yaklaşık 560 kilo amonyum nitrat karışımı EYP ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Ele geçirilen EYP, cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.