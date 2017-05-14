Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Serdar Uysal idaresindeki 65 DP 162 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya karayolu 40'ıncı kilometresinde kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada sürücü Uysal'ın oğlu Kubilay olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan eşi Kader ve 5 yaşındaki ikizleri Kutay ile Suay 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Elazığ'daki hastanelerde tedavi altına alındı.