Elazığ'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Serdar Uysal idaresindeki 65 DP 162 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya karayolu 40'ıncı kilometresinde kontrolden çıkarak, devrildi.
Kazada sürücü Uysal'ın oğlu Kubilay olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan eşi Kader ve 5 yaşındaki ikizleri Kutay ile Suay 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Elazığ'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
14.05.2017 - 12:48 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ-Malatya karayolunda devrilen otomobildeki bir çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Elazığ'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Serdar Uysal idaresindeki 65 DP 162 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya karayolu 40'ıncı kilometresinde kontrolden çıkarak, devrildi.
Etiketler : Elazığ-Malatya,elazığ kaza,malatya,
473346 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473346.aspx
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