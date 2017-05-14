Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Buca ilçesinde Anneler Günü gezisi nedeniyle çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir kafile, sabah saatlerinde üç midibüs ile Marmaris’e doğru yola çıkmıştı. Armağan Sertbaş'ın yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, saat 12.30 sıralarında Sakar Geçidinde dik rampadan aşağıya inerken kontrolden çıkınca feci bir kaza meydana gelmişti. Kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de ağır yaralandı. Kaza yapan midibüste bulunan iki çocuk babası Armağan Sertbaş olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Duygu Sertbaş da ağır yaralandı. Öte yandan midibüste çiftin 11 aylık kızı Nehir Sertbaş'ın da olduğu ortaya çıktı. Kazada hafif yaralanan küçük kızın nasıl hayatta kaldığını Duygu Sertbaş'ın emlakçılık yaparak geçimini sağlayan amcası Sefa Avcı anlattı.

"Camdan fırlamış"

Yaşanan acı olay nedeniyle üzgün olduklarını belirten Avcı, ''Bugün bizim için çok acı bir gün oldu. Saat 12.30 sıralarında Marmaris'e ağabeyimin damadı Armağan Sertbaş, yeğenim Duygu Sertbaş ve kızı 11 aylık Nehir Sertbaş'ın olduğu bir kafilenin kaza yaptığını öğrendik. Acı haberi alınca bütün akrabalar toplandık, hep beraber Muğla'ya gittik. Bize başta 'hepsi öldü' dediler ama kaza esnasında 11 aylık yeğenimiz Nehir camdan fırlayarak kaza yerinin biraz ilerisine düşmüş. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar orada yoğun bir şekilde cenazelerle uğraşırken, oradan motosikleti ile geçen Muğlalı bir vatandaş, bir bebek sesi duyuyor ve onu alıp hemen hastaneye yetiştiriyor'' diye konuştu.

Yoldan geçen motosikletli sesini duydu

Kaza sonucu ağır yaralanan Duygu Sertbaş'ın yoğun bakımda olduğunu aktaran Avcı, Armağan Sertbaş'ın hayatını kaybetmesi üzerine büyük bir acı duyduklarını ifade etti. Motosikletli bir vatandaşın fark ettiği küçük Nehir'in ise durumu iyi olduğu öğrenildi. Sertbaş çiftinin, oğulları Şakir Sertbaş'ı geziye götürmedikleri, ananesine bıraktıkları ortaya çıktı.