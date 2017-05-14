Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye 4 yıl önce İtalya’dan gemilerle gelen katil arılar Uludağ’daki kestane ağaçlarını kurutmaya devam ediyor. Katil arılar durdurulamazsa Uludağ’da kestane ağacı kalmayacak. 100 bin kestane ağacının bulunduğu Uludağ’da 3 yıl içinde kestane ağaçlarının yüzde yirmisini kurutan gal arıları, bu yıl yüzde yetmişlik alanı tahrip etti. Kestane ağaçlarına lavralarını bırakan gal arılarının yavruları kestane ağaçlarında büyürken, ağacın suyunu emiyor ve bir yılda da ağacı kurutuyor. Yılda 50 kilometre alana yayılan katil arılar, önümüzdeki kısa süre içinde Türkiye’de kestane ağacı bırakmayacak.

İlk gemilerle İtalya’dan Yalova’ya gelen Gal grısı Uludağ’daki kestane ağaçlarına da ulaşarak büyük zarar verdi. Üreticiler bu katil arıların yılda 50 kilometre yayıldığını belirterek, bu arılara karşı tedbir alınmazsa yakında Türkiye’de kestane ağacı kalmayacağını ifade etti. 2,5 santim boyundaki dişi arı, kendi kendisini dölleyerek her ağaca yaklaşık 100 yumurta bırakabiliyor. Ağaçların tomurcuklarına ciddi zarar veren kurtçuklar meyve teşekkülünü engelliyor ve ağaçları kurutuyor.

Her yıl Uludağ’da gal arılarının artarak yayıldığını belirten Fidyekızık Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Gültekin, “Bu arıların ilk Yalova’ya İtalya’dan geldiği söyleniyor. Bu arılar Uludağ’da bulunan 5 bin dönümlük kestane ormanlarını kapladı. Biz üreticiler olarak bu hastalığa çare bulunmasını istiyoruz. Bu arılar Uludağ’daki kestane ağaçlarının yüzde yirmisini 3 yılda kuruttu. Bu yıl ise 4’üncü senesi Uludağ’daki kestane ormanlarında ulaştıkları alan yüzde yetmiş. Bu arının ilacı yok, sadece bu arıyı yiyen bir arı çeşidi ile yok ediliyor. Geçen yıl bu katil arıları yiyen arılardan Uludağ’daki ormanlara 700 adet salındı. Ancak fayda etmedi. Tedbir alınmazsa önümüzdeki 3-4 yıl içinde Uludağ’da sonraki yıllarda ülkemizde kestane ve kestane balı kalmayacak. Acilen yetkililerin çare bulması lazım” dedi.