Alınan bilgiye göre, Z.Ö'nün kullandığı 72 AG 074 plakalı otomobil, Kozluk-Batman karayolunun Sanayi Sitesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Leyli Arslan'a çarptı. 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen, yaşamını yitirdi.
Batman'da trafik kazası: 1 ölü
14.05.2017 - 13:52 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kozluk-Batman karayolunda otomobilin çarptığı 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Etiketler : batman,batman kaza,trafik kazası haberleri,
473360 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473360.aspx
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