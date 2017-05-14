Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Z.Ö'nün kullandığı 72 AG 074 plakalı otomobil, Kozluk-Batman karayolunun Sanayi Sitesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Leyli Arslan'a çarptı. 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen, yaşamını yitirdi.