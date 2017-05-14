Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Zikret Köseoğlu'nun kullandığı 01 ENE 33 plakalı otomobil, Ahmet Sapmaz Bulvarı ile Mavi Bulvar'ın kesiştiği kavşakta, park halindeki 01 ZZ 338 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobil de 34 NE 0149 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Ayşegül Mercan (9), Derya Okur (11), Yaren Okur (7) ile Zikret Köseoğlu, Merve Köseoğlu, Mustafa Mercan, Emine Serbest, Hidayet Serbest ve İcran Serbest yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan araçlardan birinde tüp takılı olduğu bilgisi üzerine olumsuzluk yaşanmaması için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, vatandaşları araçların yanından uzaklaşması için sık sık uyardı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.