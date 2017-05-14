Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın’da baharın gelmesi ile birlikte çiçekler de açmaya başladı. Dilek Yarımadası’nı süsleyen Tüylü Çan çiçeğinin sadece uzaktan koklanması ve fotoğrafının çekilmesi serbest. Çiçeklerin koparılmasının ya da sökülerek taşınmasının cezası ise 42 bin TL.

KORUMA ALTINDA TUTULUYOR

Kayaların arasında öbekler şeklinde açan Çan çiçeği Milli Parka ayrı bir güzellik katıyor. Endemik bir tür olarak sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yetişen bu çiçek dünyada sadece bu bölgede yetişmesi nedeniyle koruma altında tutuluyor. Dilek Yarımadası Milli Park’ı 270 civarında kuş türü, 804 adet de bitki türüne ev sahipliği yapıyor.