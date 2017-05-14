Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Büyükşehir Belediyesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kentin içme suyu şebeke hattında meydana gelen arızaların giderilmesi ve vana değişimi nedeniyle 16 Mayıs 2017 Salı günü sabah 06.00'dan 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü gece 24.00'a kadar olan süre boyunca su kesintisi yaşanacaktır. Şerefiye, Yeni, Sayit Fehim Arvasi, Serhat, Karşıyaka, Hacıbekir ve Esenler mahallelerinin bir kısmında su kesintisi yaşanacaktır” denildi.Yaşanacak su kesintisinden dolayı vatandaşların tedbirlerini almalarını isteyen VASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, belirtilen süreden daha önce su vermek için çalışmalara gece ve gündüz devam edeceğini duyurdu.