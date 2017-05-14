Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DNA testi ile çocuğun yüzde 99.9, S.K.H.'ye ait olduğu ortaya çıkarken genç kadın tarafından açılan babalık davası kazanıldı. S.K.H. çocuğun doğum masrafları için Süheyla H.'ye 4 bin 700 lira para ödemeye mahkum edilirken çocuk için aylık 400 lira nafaka ödemeye başladı. Genç kadının avukatı Varol Turbay aracılığıyla S.K.H. hakkında babalığı benimsemediği için manevi tazminat davası açacak.



Türkmenistan uyruklu 31 yaşındaki Süheyla H., 2013 yılında ülkesinden ayrılıp çalışmak için Ankara'ya geldi. Yaptığı iş başvuruları sonucu genç kadın Çankaya ilçesi Kızılay semtinde eczanesi ve restoranı bulunan 10 yıl önce ölen eşinin ardından tek başına yaşayan 70 yaşındaki S.K.H.'nin evinde, ev işlerinde çalışmaya başladı. Türkmenistan uyruklu kadın, belirli süreli iş sözleşmesi imzalayıp bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma ve ikamet izni aldı. Hayatını kaybeden eşinden 2 çocuğu olan eczaneci ve işadamı S.K.H., iddiaya göre evinde çalışan Türkmenistanlı Süheyla H. ile cinsel birliktelik kurmak için bir kaç defa yeltenmiş, kadının karşı çıkması ile evlenme vaadiyle birliktelik yaşamaya başladı. Süheyla H., evinde çalıştığı S.K.H.'nın Kızılay'da bulanan eczanesinde ve restoranın da çalışmaya başladı.



Kürtajlar ve kötü davranışlar nedeniyle intihara kalkıştı

Süheyla H. ile eczaneci ve işadamı S.K.H. arasında iddiaya göre yaklaşık 2 buçuk yıl birliktelik yaşanırken bu birliktelik sonucu genç kadın 2 defa hamile kaldı. S.K.H.'nın baskıları ile genç kadın 2 defa kürtaj olarak bebeği aldırdığı ileri sürüldü. Süheyla H. iddiaya göre kürtajlar ve S.K.H.'dan gördüğü kötü davranışlar nedeniyle Gölbaşı'nda yaşadıkları evde, 26 Eylül 2014 tarihinde, bileklerini keserek intihara kalkıştı. Kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Süheyla H., sağlığına yeniden kavuştu.

Çocuğu kendisinden olmadığını söyledi

Yaşanan olaydan sonra iddiaya göre tekrar Süheyla H.'yi evlenme vaadiyle ve gönlünü yapmak için Dubai'ye tatile götürerek kandıran S.K.H., birlikteliklerini sürdürüp Süheyla H. üçüncü kez hamile kaldı. Bu sefer kürtaj olmayan genç kadın, S.K.H.'ya çocuğu üzerine alması gerektiğini söyledi. İddiaya göre S.K.H., Süheyla H.'ye ev ve araba alacağını söyleyip çocuğu üzerine yapmaması konusunda anlaşmak istedi. Türkmenistan uyruklu kadın, çocuğu kendi üzerine yazdırması gerektiğini bildirmesi üzerine S.K.H., iddiaya göre Süheyla H.'yi zorla yıllık izne ayırtıp çocuğu Türkmenistan'da doğurması için genç kadını Türkmenistan'a gönderdi. Süheyla H., gittiği Türkmenistan'da 11 Kasım 2015'te bir erkek çocuğu doğururken S.K.H.'nın koyması istediği Ediz ismini koydu. 2 ay sonra tekrar Ankara'ya dönen Süheyla H., S.K.H.'ye çocuğu üzerine almasını söyledi. İddiaya göre çocuğun kendisinden olmadığını belirten eczaneci ve işadamı S.K.H., çocuğu red etti.



Mahkeme çocuğa nafaka bağladı

Bunun üzerine avukatı ile Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yaptıran Süheyla H., çocuğun S.K.H.'den olduğunu kanıtlayan yüzde 99.9 eşleşen raporu aldı. Ancak S.K.H yine çocuğu kendi üzerine yapmayıp çocuğu inkar etti. Süheyla H. avukatı aracılığıyla ile S.K.H.'ya babalık davası açtı. Ankara 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile anne Süheyla H. davayı kazanırken mahkeme S.K.H.'ye bilirkişi raporu ile çocuğun doğmasından itibaren babalık masrafı olarak genç kadına 4 bin 700 lira para verirken çocuğa aylık 400 lira nafaka bağladı. Öte yandan S.K.H.'nın 10 yıl önce vefat eden karısının isminin de Süheyla olduğu öğrenildi.



İş mahkemesinde dava açıldı

Ayrıca Süheyla H.'nin avukatı Varol Turbay, Süheyla H.'yi hem evinde, hem eczanesinde hem de restoranında çalıştırıp sigortasını ve tazminat parasını ödemediği için Ankara İş Mahkemesi'nde dava açarken dava hala görülmeye devam ediyor.



Manevi tazminat davası açılacak

Süheyla H.'nin avukatı Varol Turbay, eczaneci ve işadamı S.K.H.'ye babalığı benimsemediği için manevi tazminat davası açacak. Avukat Varol Turbay, "Babalık davalarında, Anayasa Mahkemesi'nin iptal hükmü ile zaman aşımı ortadan kalktı. Ayrıca babalığın benimsenmemesi nedeniyle, manevi tazminat davaları açılabiliyor. Yine altışar haftalık doğum giderleri isteniyor, bu nedeniyle biyolojik babaların DNA testinden kaçmadan davayı sonlandırması, hukukumuzun adına faydalı olacaktır" dedi.