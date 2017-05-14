Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada uçuruma  devrilen yolcu midibüsünün şoförü Armağan Sertbaş için İzmir'in Buca ilçesinde  cenaze töreni düzenlendi.Anneler Günü dolayısıyla Buca'dan Marmaris'e giderken kullandığı  midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 24 kişiden Sertbaş'ın (33)  cenazesi, yakınları tarafından Buca Kaynaklar Mezarlığı'ndan alınarak Kaynaklar  Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenazeye midibüs şoförünün babası Şakir Sertbaş, yakınları ile İzmir  Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği ve çok sayıda vatandaş katıldı.Sertbaş'ın cenazesi, namazın ardından Kaynaklar Mahallesi  Mezarlığı'nda toprağa verildi.Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada uçuruma  devrilen yolcu midibüsünün şoförü Armağan Sertbaş için İzmir'in Buca ilçesinde  cenaze töreni düzenlendi.

Anneler Günü dolayısıyla Buca'dan Marmaris'e giderken kullandığı  midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 24 kişiden Sertbaş'ın (33)  cenazesi, yakınları tarafından Buca Kaynaklar Mezarlığı'ndan alınarak Kaynaklar  Merkez Camisi'ne getirildi.Cenazeye midibüs şoförünün babası Şakir Sertbaş, yakınları ile İzmir  Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği ve çok sayıda vatandaş katıldı.Sertbaş'ın cenazesi, namazın ardından Kaynaklar Mahallesi  Mezarlığı'nda toprağa verildi.