Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada uçuruma devrilen yolcu midibüsünün şoförü Armağan Sertbaş için İzmir'in Buca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.Anneler Günü dolayısıyla Buca'dan Marmaris'e giderken kullandığı midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 24 kişiden Sertbaş'ın (33) cenazesi, yakınları tarafından Buca Kaynaklar Mezarlığı'ndan alınarak Kaynaklar Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenazeye midibüs şoförünün babası Şakir Sertbaş, yakınları ile İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği ve çok sayıda vatandaş katıldı.Sertbaş'ın cenazesi, namazın ardından Kaynaklar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada uçuruma devrilen yolcu midibüsünün şoförü Armağan Sertbaş için İzmir'in Buca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Anneler Günü dolayısıyla Buca'dan Marmaris'e giderken kullandığı midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 24 kişiden Sertbaş'ın (33) cenazesi, yakınları tarafından Buca Kaynaklar Mezarlığı'ndan alınarak Kaynaklar Merkez Camisi'ne getirildi.Cenazeye midibüs şoförünün babası Şakir Sertbaş, yakınları ile İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği ve çok sayıda vatandaş katıldı.Sertbaş'ın cenazesi, namazın ardından Kaynaklar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.