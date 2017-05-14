Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, özel güvenlik mevzuatında "görev hayvanı kullanımı" ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen bazı özel güvenlik şirketlerince kökeni bilinmeyen, beceri ve yeterliliklerini gösteren belge sahibi olmayan hayvanlar ile idarecilerinin, havalimanları, metro, alışveriş merkezleri, park, bahçe ve mesire alanı gibi yerlerde görev yaptığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığınca, 2015'te "Özel Güvenlik Hizmetlerinde Görev Hayvanlarının Kullanımı Genelgesi" hazırlandı.

Genelgeyle özel güvenlik hizmetlerinde kullanılacak görev hayvanlarına standart getirmeyi hedefleyen Bakanlık tarafından, bu hayvanların yapılacak ilk sınava kadar il özel güvenlik komisyonlarından aldıkları izin karşılığında çalıştırılmasına müsaade edildi.Bu kapsamda özel güvenlik şirketlerinin kullandığı "görev köpekleri" ve idarecilerine yönelik ilk sınav, 15-26 Mayıs'ta İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Eğitim Merkezinde yapılacak.Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığınca belirlenen komisyonlar tarafından yapılacak sınavlara 110 köpek ve idarecisi katılacak.Sınav başvurularında görev köpeklerinin en az bir, en fazla 8 yaşında olması, idarecilerinin de özel güvenlik görevlisi olma şartı arandı.

Sınav



Görev köpeği ve idarecileri, sınavda uyuşturucu ve patlayıcı arama ile koruma branşlarından sadece birine katılabilecek.Kimlik ve çip tespiti yapılacak köpeklerin, aranan özelliklere ve fiziki özelliklere uygun olup olmadıkları en az 3 uzman eğitmen tarafından kontrol edilip değerlendirilecek.Uyuşturucu ve patlayıcı arama köpekleri, sınavda kapalı alan-kargo, araç ve taşınabilir eşyaya saklanan maddeyi bulmaya çalışacak.Patlayıcı arama köpeklerinden maddeyi bulduğunda ayakta hareketsiz kalma, oturma ya da yatma şeklinde pasif tepki vermeleri, uyuşturucu arama köpeklerinden de aktif ya da pasif tepkiden herhangi birini vermeleri beklenecek.

Patlayıcı ve uyuşturucu arama köpeklerinin vereceği her yanlış tepkide 3 puan düşülürken, 4 kez yanlış tepki veren köpek, o arama alanında başarısız sayılacak.oruma köpekleri ise itaat, engel aşma ve koruma testlerinde yeteneklerini sergileyecek.Sınavda 80 puan alarak başarılı olan köpek ve idarecileri, Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığınca düzenlenen ve 2 yıl geçerli olan "Özel Güvenlik Görev Köpeği ve İdarecisi" kimlik kartı almaya hak kazanacak, havalimanları, metro, alışveriş merkezleri, park, bahçe ve mesire alanları gibi yerlerde halkın güvenliğini sağlamak üzere görev yapabilecek.Özel güvenlik şirketleri, bu sınava kadar il özel güvenlik komisyonlarından aldıkları izin karşılığında çalıştırdıkları kimlik kartsız görev köpeği ve idarecisini artık çalıştıramayacak.