Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silahlı saldırısında yaralanan Türkmen Abbas Alim Muhammed, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonların sürdüğü ve yoğun çatışmaların yaşandığı Musul'un batı yakasında, 13 gün önce örgüt tarafından gerçekleştirilen kimyasal gazlı saldırıda yaralanan 9 yaşındaki Muhammed, yaşam mücadelesi veriyor.

Muhammed'in dedesi Abbas Hüseyin, AA muhabirine saldırı anını ve ardından yaşadıkları acıyı anlattı.

Evlerinin yakınına terör örgütü DEAŞ tarafından atılan havan mermisinin düştüğünü söyleyen dede Hüseyin, "Saldırıdan hemen sonra etrafa sarı ve kötü kokulu bir gaz yayıldı. Kimyasal saldırı olduğunu sonradan öğrendik. Bu saldırıda torunum da yaralandı." dedi.

Yaralı Muhammed, DEAŞ tehdidi sebebiyle 13 gün evden çıkamadı

Hardal gazlı saldırı sonucu vücudunda yanıklar oluşan torununun 13 gün evde mahsur kaldığını anlatan Hüseyin, "Çatışmalardan ve DEAŞ tehdidinden dolayı torunumu hastaneye götüremedik. Bu nedenle vücudundaki yanıklar daha da büyüdü." diye konuştu.

Torununun durumunun çok ciddi olduğunu, acil yardıma ihtiyaçları bulunduğunu ifade eden dede Hüseyin, Muhammed'in Erbil'deki bir hastaneye sevk edilmesini beklediklerini dile getirdi.