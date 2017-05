Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Turanlı köyü yolu 5. kilometresinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vurulan Mehmet Can (28) ve İbrahim Can’ın (22) cesetleri vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşlar durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri her iki kardeşin hayatını kaybettiğini tespit ederken jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından İbrahim Can ve Mehmet Can isimli erkek kardeşlerin cenazesi ambulanslarla Kahta İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Can ve Mehmet Can, kardeşlerin yakınları ölüm haberini almasıyla hastanede sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.