Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wesley Sneijder için sezon başından beri çok şeyler söylendi. ‘Göbekli’ olmasından, ‘oyuncular arasında gruplaşmanın başını çekiyor’ suçlamalarından, ‘yaşı geçti artık satılmalı’ yorumlarına kadar çok saldırı aldı Hollandalı yıldız. Bunların doğru yanı da vardı ama istatistikler de ortada. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında takımının tek golünü atan Wesley Sneijder dün de boş durmadı. Maç 1-1 devam ederken 80. dakikada mükemmel bir frikik golüne imza atan Hollandalı yıldız takımına üç önemli puan getirdi. G.Saray’ın başına geldiği günden beri Igor Tudor’un da arasına mesafe koyduğu futbolcu böylece bu sezon 4 gole yükseldi. Wesley’in 13 de asisti bulunuyor. Yani takımdan gönderilmesi gündemde olan futbolcu bu sezon G.Saray’ın 17 golüne direkt etki ettiği bir sezonu yaşıyor.



Galatasaray dün yendiği Gaziantepspor’u ateşe attı. Bursaspor’un kalan 4 maçından 1 puan alması halinde küme düşecek olan Gaziantepspor’da dünkü maç sonrası moraller çok bozuktu.



JOSUE FORMANIN HAKKINI VERDİ

3 maçtan 9 puan istiyoruz

G.Antep karşısında maça on birde başlayan Josue formanın hakkını verdi. Uzun süredir tartışılan isim olan ve sezon sonu gönderileceği yönünde yorumlar yapılan futbolcu ilk yarıda müthiş bir bazukayla G.Saray’ı öne geçirdi. Josue bu sezon sarı-kırmızılı formayla ikinci golünü attı. Üç de asisti bulunan Portekizli oyuncu maç sonrası, “Kazanmamız gerekiyordu. Önümüzde kalan üç maçta 9 puan hedefliyoruz” sözlerini kullandı. Josue gelecek sezon takımda kalıp-kalmayacağıyla ilgili soruya da, “Elimden geleni yapıyorum ve yapacağım. Benim için gelecek şu anda sadece 3 maçtan ibaret” karşılığını verdi.