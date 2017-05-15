Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece azalacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları, Muğla kıyıları ve Hakkari çevrelerinde kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı bulutlu 23
İzmir: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu 28
Bursa: Parçalı bulutlu 23
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
 