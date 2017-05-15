Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece azalacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları, Muğla kıyıları ve Hakkari çevrelerinde kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu 28

Bursa: Parçalı bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

