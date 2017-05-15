Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinan Akyol (46) yönetimindeki 34 VY 8083 plakalı otomobil, Doğantepe köy yolunda devrildi. Kazada sürücü ile akrabası olduğu öğrenilen Sadettin Akyol (45) yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılardan Sadettin Akyol, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Akyol'un cenazesi, Akıncılar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü ise Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.