Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Stuttgart ve Tübingen Tıp Fakültesi Hastanelerinde lösemi tedavisi süren Deniz Sıla’yı (14) kurtaracak iliği bulmak için düzenlenen doku tipleme gününe Pfozheimda yaşayan Türk, Alman ve diğer milletlerden insanlar akın etti.

Haftalardır medya yoluyla duyurulan ’doku tipleme’ günü, Pforzheim Zeitung gazetesinin sahibi Esslingen Kiefer himayesinde ve Alman Kemik İliği Bilgi Bankası (DKMS) öncülüğünde gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren doku tespiti için her yaştan kan vermek isteyen gönüllüler, Pfozheim Deniz Sıla’nın gittiği okul Hilda Gymnasium spor salonu Bertha-Benz Halle önünde uzun kuyruklar oluşturdular. Doku tipleme gününde görev yapan 20 hemşire, 4 doktor ve 50 kadar veri işlemcisi da kan bağışında bulundu.

Deniz Sıla ve Deniz Sıla’lar için ”doku tipleme” gününde Karlsruhe Başkonsolosluğundan Konsolos Mebşure Taşkın, Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, Nürnberg Başkonsolosluğundan Konsolos Gürol Baş, Kanada Toronto Başkonsolosluğundan Konsolos Ebru Demirtaş Çelik, Hilda Gymnasium Müdiresi Edith Dreseher, Pforzheim Türkspor ve Fatihspor futbolcuları çevre dernek temsilcileri ve yaklaşık 1500 kişi katılarak doku örneği için kan verdi ve maddi destekte bulundu.

1500 KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Deniz Sıla için lösemiye karşı el ele adıyla sürdürülen yardım kampanyasının sözcüsü Seval Kalçın,doku tipleme gününün ilik nakli olmak için uygun doku bekleyen diğer lösemi hastalarına da ümit olduğunu kaydederken, Türkler ve Almanların geniş katılımı sevindirdi. İki saat gibi kısa bir sürede 500 kişi kan örneği verdi. Bu sayı akşama kadar katlanacaktır. Uygun dokuyu bulacağımızı umuyoruz. Tek isteğimiz Deniz Sıla’yı yaşatmak dedi.

Bugün Türk, Alman, İtalyan ve diğer milletlerden insanlar destek için buradaydı. Herkes Deniz Sılaya yardım düşüncesinde. Güzel bir yardımlaşma ve duyarlılık örneği sergilendi. Herkese teşekkür ediyorum dedi.

"ÖLMEK İSTEMEDİĞİNİ TEKRARLAYIP DURUYOR"

Deniz Sıla’nın Pforzheim’da yaşayan öğretmen annesi Gaye Demirtaş, baba İlhan Uğurtaş, Kızımız hastalığının farkında. Bize ölmek istemediğini tekrarlayıp duruyor. Bunu duymak bizim için katlanılması çok zor bir durum. Kızımızın kurtarılması için ne yazık ki bugüne kadar uygun ilik bulunamadı dedi.