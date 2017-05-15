Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvuruları 1 Ocak 2017’de başladığı belirtilerek, Diyarbakır’da bugüne kadar toplam 116 bin 209 başvuru alındığı kaydedildi. Günümüz ihtiyaçlarına bir yanıt olarak ortaya çıkan yeni kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olduğunu bildirildiği açıklamada, “Uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerinin üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yolla sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyetleri önlenmiştir” denildi.



Kart sahibine ait bilgilerin kartta elektronik olarak tutulması ile elektronik ortamda sunulan hizmetlere güvenli bir şekilde erişimin kolaylaşacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Böylece vatandaş, elektronik ortamda sunulan hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanabilecektir. Şu anda T.C. Kimlik Kartı ile E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) uygulamasına giriş yapılabilmekte, birçok e-hizmete hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşılabilmektedir. Ayrıca E-Devlet üzerinden nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi alınabilmektedir. Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilmekte ve ayrıca elektronik imza olarak da kullanılabilecektir. Kimlik kartı, vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilmektedir. Kimlik kartı, kamu kurumlarının ileriki aşamalarında vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır. Kayıp kimlik başvurularında yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık vb.) asgariye inecektir.”



Başvurularda yoğunluk bulunmadığına da dikkat çekilen açıklamada, “Alo 199 hattından veya https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web sitesinden randevu alarak başvurmak mümkün olacağı gibi İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde aşırı yoğunluk bulunmadığından randevusuz olarak başvurulabileceği mümkün olabilmektedir. İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz hafta içi saat 19.00’a, Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00-17.00’ a kadar açık tutulduğundan, herhangi bir yoğunluk yaşanmamaktadır” denildi.