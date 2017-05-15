Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'den Sındırgı istikametine seyreden Serdar Koç (30) idaresindeki 10 ZH 750 plakalı otomobil, ilçeye 2 kilometre kala karşı yönden gelen İsmail Dayı'nın (42) kullandığı 10 ZB 307 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü Koç hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Dayı ile sürücü Koç'un eşi Elvan (30), çocukları 3 yaşındaki Nihle (3) ve bir yaşındaki Muaz Koç, 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Muaz Koç da hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Koç'un cenazesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.





