Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 14 Mayıs günü meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Zeynel Yıldız ve Mustafa Çakmak arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Çakmak ise ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.