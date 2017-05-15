Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 14 Mayıs günü meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Zeynel Yıldız ve Mustafa Çakmak arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Çakmak ise ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
15.05.2017 - 12:13 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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473615 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473615.aspx
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