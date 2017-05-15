Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kariyer Akademisi Üsküdar ve Hergün Gazetesi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Odabaş, “Sayın Cumhurbaşkanım, 2012 yılında Hz. Ali Camii açılışında vatandaşların imar talebi karşısında, ‘Kentsel Dönüşüm müracaatınızı yapın. T.C. Başbakanı olarak söz veriyorum, imarınızı ben vereceğim’ demiştiniz. Bu sözünüze güvenerek sizin de ikamet ettiğiniz Burhaniye Mahallesi’nde 18 dönüm arazi üzerinde 3/2 çoğunluğu sağlayarak başlattığımız ve 2013 yılında Bakanlar Kurulu’na Riskli Yapı Alanı ilan ettirdiğimiz proje, 17 Aralık 2013’te FETÖ engeline, 1 Mart 2014’te CHP’nin itirazıyla AYM engeline, 7 aydır da Kadir Topbaş’ın engeline takıldı. Bölgedeki ilk dönüşüm projesi olan ve deprem riski altında yaşayan 270 bin kişiye örnek olacak projemizin onayı için sizden yardım bekliyoruz” dedi.



Dr. Adnan Odabaş, 2012 yılında Başbakan Erdoğan’a Üsküdar Gazetesi’nde yayınlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verirken.



Bakanlar Kurulu’nun Riskli Yapı Alanı ilan edilmesine rağmen 5 yıldır ruhsat alamıyoruz!

Dr. Adnan Odabaş, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile, Boğaz bölgesindeki 16 mahalleyi kentsel dönüşüme hazırlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir ve Üsküdar Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttükleri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Boğaziçi nazım imar planları, 2960 sayılı yasa kapsamında yeniden yapıldı. Geri Görünüm Bölgesi’nde 4 kat + 2 bodrum, Etkilenme Bölgesi’nde ise, 5 kat + 2 bodrum konut yapılmasına karar verildi. Belediye meclisleri ile Anıtlar Kurulu ve Tabiat Varlıkları Kurulu bu planı onayladı. Başkan Kadir Topbaş, Geri Görünüm için kendi meclisinde onaylattığı 2 bodrum katın iptali için Kasım 2016’da İBB Planlama Müdürlüğü’ne talimat verdi ve imar uygulamasını askıya aldırdı. Topbaş’ın bu tavrı referandumda Cumhurbaşkanımızın ilçesi Üsküdar’da ‘hayır’ oylarının %53’e çıkmasına sebep oldu. Kariyer Yapı’nın yürüttüğü proje, Çevre Bakanlığı’nın İBB’ye Yetki Devri yapmasına ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da imzasının bulunduğu Bakanlar Kurulu tarafından Riskli Yapı Alanı ilan edilmesine rağmen 5 yıldır ruhsat verilmedi! Bu ayıp bize yeter” dedi.

Cumhurbaşkanımızdan imar artışı istiyoruz

Dr. Adnan Odabaş, “Sayın Cumhurbaşkanım, Boğaz Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi’ndeki 16 mahallede yaşayan 270 bin kişi, kaçak inşaat, hisseli tapu, kat mülkiyeti olmayan ve deprem riski taşıyan binalarda yaşıyorlar. Darbeci Evren paşanın hazırladığı 2960 sayılı Boğaziçi Koruma Yasası, Geri Görünüm’de 0.15 taban oturumu, 4 kat + 2 bodrum, Etkilenme Bölgesi’nde 0.15 taban oturumu, 5 kat + 2 bodrum konut yapılmasına izin verdiği halde, geçmiş iktidarlar bunu 2 kat ile sınırlandırdıkları için bölge halkını adeta kaçak yapılaşmaya mahkum etmişlerdi. Planlara yapılan 7 bin itirazlardan da anlaşılacağı üzere, 16 mahalledeki imar durumunu makul ölçülerde artırmanızı bölge halkı olarak talep ediyoruz” dedi.



İlk müracaatı 2014’te Başkan Türkmen’e yapmıştık

Burhaniye 742 Ada, 2 Parsel’deki 148 bağımsız bölümün bulunduğu, yaklaşık 18 bin metrekare arazi üzerinde yürüttüğümüz Kariyer Yapı Çamlıca Konakları için ruhsat almak üzere, 2014 yılında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e müracaat dosyamızı teslim etmiştik. Ancak, Türkmen, Kadir Topbaş’ın Boğaz Geri Görünüm’de plan notlarını değiştirme talimatı verdiği için bölgede imar uygulamasını geçici olarak durdurduklarını belirtiyor.